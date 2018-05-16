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Молодой житель Рубцовска предстанет перед судом за ложное сообщение о готовящемся взрыве в учебном заведении — таким образом парень хотел добиться того, чтобы его знакомая не задерживалась на занятиях.

Как сообщили в краевой прокуратуре, согласно версии следствия, горожанин позвонил со своего сотового телефона на телефон учебного учреждения и сообщил заведомо ложные сведения о том, что в здании заложена бомба.

Мотив такого поступка был весьма прост — парень не хотел, чтобы его знакомая девушка задерживалась на учебе.

"В результате преступных действий обвиняемого была дезорганизована деятельность органов правопорядка и иных служб, нарушен порядок работы учебного учреждения", — уточняют в прокуратуре.

В данный момент утверждено обвинительное заключение по этому уголовному делу. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.