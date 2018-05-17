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17 мая 1779 года открылась первая русская психиатрическая лечебница. Учреждение при Обуховской больнице основал петербургский обер-полицмейстер Д. В. Волков.

В этот день в 1921 году в Советской России отменили декрет о национализации мелких предприятий. Началась так называемая новая экономическая политика – НЭП.

В 1980 году в Вашингтоне прошла премьера фильма "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар".

В Барнауле 17 мая 1910 года, судя по городской летописи, Губернское правление утвердило Устав "Первой сибирской трудовой артели для производства земледельческих машин, орудий и земледельческих изделий".

По народному календарю 17 мая — День Пелагеи. В этот день рубили дерево на выделку ложек.

Также считается, что это удачное время для прививки плодовых деревьев.