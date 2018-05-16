Фото: stalker2.com

Компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. 2 сейчас находится в разработке. Соответствующее заявление сделал на своей Facebook-странице гендиректор компании GSC_Game World Сергей Григорович, пишет РИА Новости.

"Я официально заявляю: "GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2", — цитирует агентство текст сообщения.

Также к сообщению прикреплена ссылка на сайт проекта. Пока на сайте есть лишь одна страница, на которой указана предполагаемая дата выхода — 2021 год.

Напомним, действие игр серии S.T.A.L.K.E.R. происходит в Чернобыльской зоне отчуждения. Первая игра — "Тень Чернобыля" — вышла в 2007 году, затем была выпущена мобильная версия и два дополнения. Релиз последнего — "Зов Припяти" — состоялся в 2009 году. Спустя два года появилась информация об отмене разработки второй части игры.