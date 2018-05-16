2,4 тысячи жителей Алтайского края получат в 2018 году бесплатную путевку в санаторий. Путевки уже начали выдавать. Подробности сообщает пресс-служба реготделения Фонда социального страхования.

В 2018 году на оплату путевок для граждан региона из федерального бюджета выделено более 61 млн рублей. На эту сумму планируется приобрести 2400 путевок. Уже заключены первые госконтракты на санаторно-курортное лечение.

Право на бесплатную путевку имеют:

инвалиды I-III групп,

дети-инвалиды,

инвалиды войны,

участники Великой Отечественной войны,

ветераны боевых действий,

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

(весь список категорий граждан смотрите в статье 6.1 и 6.7 Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ "О государственной социальной помощи").

ФСС уже приобрел 1104 путевки в санатории "Лазурный", "Гренада", "Станкостроитель", "Сосновый бор", "Обские плесы", "Медикал Эстейт", "Краевой психоневрологический детский санаторий", "Белые Ночи", "Алтай". 460 путевок уже вручены гражданам.

"Все путевки выдаются строго в порядке очередности гражданам, которые подали соответствующее заявление в филиале Фонда по месту жительства или через портал "Госуслуги". Проверить текущее положение гражданина в реестре очередников можно на сайте Алтайского отделения ФСС в разделе "Очередь льготников", — сообщили в Фонде социального страхования.