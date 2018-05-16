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Полицейские в Мамонтовском районе задержали двух подозреваемых в краже 29 радиаторов отопления. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что инцидент произошел вечером в селе Мамонтово. Двое не раз судимых местных жителей 1996 и 1998 годов рождения взломали замок на входе одного из зданий, которое временно не эксплуатируется, проникли в него и выломали установленные чугунные батареи отопления. Затем они попросили знакомого вывезти их на машине в пункт приема металла. За похищенные радиаторы мужчины выручили 14 тысяч рублей.

При этом сумма причиненного собственнику здания ущерба составила свыше 50 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых, а все похищенные радиаторы изъяли и вернули владельцу.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, было возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.