Среда, 16 Май, 13:47

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,92
€ 73,86
497111
16°
Обь
380см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

"Стены" Романовского ХПП дешевеют от торгов к торгам

, ИА "Амител"
Желающих приобрести "голые" стены до сих пор не нашлось

Фото: fedpress.ru

Имущество Романовского ХПП, принадлежащего обанкроченному алтайскому зернопереработчику "Пава", повторно выставили на торги с существенным понижением цены — на этот раз за 19,9 млн руб. Первоначально оно оценивалось в 57,8 млн рублей. Основная причина снижения цены – отсутствие заявок от потенциальных покупателей.

Причина отсутствия интереса потенциальных покупателей в том, что на аукцион выставляется имущество в виде части производственного комплекса, а это означает, что все технологическое оборудование стоимостью около 20 миллионов рублей (в т.ч. внутриплощадочная ЛЭП 0,4 кВ – 2,75 км, водопровод 424 м, теплотрасса, ограда периметра промплощадки – 500 м, ленточный транспортер зерносклада — 11 шт., нория — 18 шт., сепаратор А1БИС-100 — 2шт., водоем железобетонный — 2 шт., весовая будка, соединительный мост – 2 шт., авторазгрузчик ГУАР-30 — 2 шт.) является собственностью ООО "Романовское ЗПП" и в стоимость лота не входит. Вся жизнедеятельность выставленной на продажу площадки, в том числе энергоснабжение, поддерживается за счет собственника технологического оборудования Романовского ЗПП. Именно это предприятие уже несколько лет инициирует судебные процессы вокруг ХПП и  выражает намерение его выкупить.

"Право собственности ООО РЗПП на технологическое оборудование подтверждено арбитражным судом. С торгов продается только часть площадки – по сути, голые стены. Потенциальный инвестор должен понимать, что ему волей-неволей придется вести переговоры  уже с нашим предприятием. Многие это понимают и не рискуют вкладывать деньги, боятся погрязнуть в судебных тяжбах", — говорит генеральный директор ООО "Романовское ЗПП" Игорь Яковец.

Аналогичная ситуация сложилась вокруг Барнаульского элеватора, где "стены" и технологическое оборудование принадлежат разным собственникам. Это стало причиной того, что желающих не только купить, даже взять в аренду имущество не нашлось.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
13:32
Ураганный ветер оставил без света 15 тысяч человек на Урале 0
13:23
Жительница Барнаула ответит в суде за причинение тяжелых травм знакомой 0
13:16
Водителя на Алтае ограбили при попытке вернуть водительские права 0
13:16
"Стены" Романовского ХПП дешевеют от торгов к торгам 0
13:02
Слухи о закрытии ТРЦ "Европа" в Барнауле: что происходит на самом деле 5
12:57
Снег выпал в Новосибирской области 16 мая 1
12:33
Пьяный водитель в Барнауле протаранил авто полиции и пытался уйти от погони 4
12:24
Эксперты обнаружили вирус-блокировщик, использующий образ Сталина 2
12:15
Бесплатные путевки в санаторий получат около 2400 жителей Алтайского края 0
12:02
Закроют или нет: судьбу ТЦ "Первомайский" в Барнауле решат 23 мая 8
11:50
Свыше тысячи транспортных средств проехало по Крымскому мосту за один час 16
11:32
Рубцовчанина ждет суд за "минирование" учебного заведения 0
11:26
Рецидивисты из алтайского села украли почти 30 батарей отопления 4
11:14
Не прошло и десяти лет: официально анонсирована игра S.T.A.L.K.E.R. 2 2
11:04
"Марии-Ра" вновь запретили открывать новые магазины в районах Горного Алтая 6
10:52
Власти вложат миллионы в реставрацию краеведческого музея в Барнауле 3
10:40
К нам пришел Минпросвещ: как изменится структура правительства России 10
10:33
Автомобильное движение открыли по Крымскому мосту 23
10:21
Два новых зеленых уголка появятся в центре Барнаула 7
10:15
Хиллари Клинтон назвали позором США 1
10:03
Два светофора отключат в Барнауле на три часа 0
09:48
Мотоциклист пострадал при столкновении с Toyota Camry в центре Барнаула 4
09:33
Россия вошла в топ-5 стран по числу экономических преступлений 20
09:30
"Алтайэнергосбыт" предлагает электромонтажные услуги по выгодным ценам 1
09:23
Девочка разбилась насмерть после падения с 26-го этажа в Новосибирске 37
09:15
Следователи вмешались в снос здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 3
09:02
Жительница Бийска получила 15 лет колонии за убийство пятилетней дочери 23
09:00
"Стоматология доктора Ветчинкиной" отмечает 10-летний юбилей 0
08:56
Сборная РФ проиграла шведам и сыграет с канадцами в четвертьфинале ЧМ 18
08:42
Пробки в шесть баллов образовались в Барнауле утром 16 мая 0
08:30
Бежим вместе: Сбербанк приглашает жителей края на "Зеленый марафон" 1
08:23
На Украине назвали способ борьбы с Крымским мостом 12
08:17
Экологически чистое масло в современной упаковке разработали в Барнауле 5
08:04
Имплантация: зачем куда-то ехать "с зубами" и "за зубами"? 9
07:50
Борьба с алкоголизмом и первый "Оскар": чем запомнилось 16 мая в мире 0
07:41
ТОП-5 мифов и легенд об Орлеанской деве Жанне Д'Арк 2
07:34
Курица – не птица, а завтрак, ужин и обед
Куриное мясо – одно из самых востребованных и популярных среди покупателей мясных отделов. Рассказываем всё о курином мясе
07:22
Губернатор Карлин оценил риски санкций США для экономики Алтайского края 34
07:11
Антимонопольщики возбудили на Алтае еще одно дело против скупщиков молока 6
07:03
Квартиру с зимним садом на лоджии продают в центре Барнаула за 8,5 млн руб. 2
07:00
Руководство крайизбиркома в 2017 году на троих заработало почти 10 млн 8
06:57
Автозапчасти на любой случай: где купить 0
06:40
АлтГУ начнет заселять студентов в новое общежитие за 460 млн руб. в августе 1
06:32
Тонна угля в Алтайском крае к зиме подорожает максимум на 350 рублей 7
06:23
Голливудская дива: фото прекрасной Меган Фокс 5
06:14
Дожди с мощным ветром обещают в Алтайском крае 16 мая 0
06:01
Барнаульский парк "Победа" в ожидании новой жизни 10
05:13
МИД Британии осудил открытие Крымского моста 7
04:07
Путин призвал подготовить ракетную систему С-500 к серийному производству 8
03:07
КНДР отменила встречу с Южной Кореей из-за военных учений с США 0
02:17
Ученые: физический труд смертельно опасен для мужчин 13
01:18
Путин подписал указ о структуре нового правительства 0
00:26
Названа цена на машину Lada Vesta Cross 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.