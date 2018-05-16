Имущество Романовского ХПП, принадлежащего обанкроченному алтайскому зернопереработчику "Пава", повторно выставили на торги с существенным понижением цены — на этот раз за 19,9 млн руб. Первоначально оно оценивалось в 57,8 млн рублей. Основная причина снижения цены – отсутствие заявок от потенциальных покупателей.

Причина отсутствия интереса потенциальных покупателей в том, что на аукцион выставляется имущество в виде части производственного комплекса, а это означает, что все технологическое оборудование стоимостью около 20 миллионов рублей (в т.ч. внутриплощадочная ЛЭП 0,4 кВ – 2,75 км, водопровод 424 м, теплотрасса, ограда периметра промплощадки – 500 м, ленточный транспортер зерносклада — 11 шт., нория — 18 шт., сепаратор А1БИС-100 — 2шт., водоем железобетонный — 2 шт., весовая будка, соединительный мост – 2 шт., авторазгрузчик ГУАР-30 — 2 шт.) является собственностью ООО "Романовское ЗПП" и в стоимость лота не входит. Вся жизнедеятельность выставленной на продажу площадки, в том числе энергоснабжение, поддерживается за счет собственника технологического оборудования Романовского ЗПП. Именно это предприятие уже несколько лет инициирует судебные процессы вокруг ХПП и выражает намерение его выкупить.

"Право собственности ООО РЗПП на технологическое оборудование подтверждено арбитражным судом. С торгов продается только часть площадки – по сути, голые стены. Потенциальный инвестор должен понимать, что ему волей-неволей придется вести переговоры уже с нашим предприятием. Многие это понимают и не рискуют вкладывать деньги, боятся погрязнуть в судебных тяжбах", — говорит генеральный директор ООО "Романовское ЗПП" Игорь Яковец.

Аналогичная ситуация сложилась вокруг Барнаульского элеватора, где "стены" и технологическое оборудование принадлежат разным собственникам. Это стало причиной того, что желающих не только купить, даже взять в аренду имущество не нашлось.