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Более 1,1 тысячи транспортных средств проехало по Крымскому мосту за час с момента его открытия. Об этом пишет RT, ссылаясь на ТАСС и представителя инфоцентра "Крымский мост".

По его словам, с 5:30 до 6:30 прошло свыше 500 транспортных средств в сторону Крыма и более 600 — в сторону Краснодарского края.

В инфоцентре подчеркнули, что движение осуществляется в штатном режиме.

Напомним, движение по мосту через Керченский пролив открыли 16 мая в 5:30. Первыми по нему проехали жители более 20 городов республики и Краснодарского края.

Поток машин и мотоциклов из двух российских регионов встретился на арке, водители приветствовали друг друга гудками.