Фото: dns-shop.ru
Вопрос о том, продолжит ли работу барнаульский ТЦ "Первомайский" или будет временно закрыт, решат 23 мая.
Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте Центрального районного суда Барнаула, заседание по этому поводу состоится в следующую среду в 10:30. Отметим, что это будет уже третье заседание по проблеме "Первомайского".
Напомним, истцом по делу выступает прокурор Барнаула, а ответчиками числятся сразу 6 физических и юридических лиц. Среди них — Герман Богушевский, Сергей Немчинов, ООО "Возрождение-плюс", ООО "Первомайский", ООО ПКФ "Мария-Ра", ООО "Структура". Третьим лицом по данному иску проходит Отдел надзорной деятельности по Барнаулу ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Ранее сообщалось, что из торгового центра уже начали выезжать мелкие арендаторы, которые, по всей видимости, опасались скорого закрытия ТЦ ввиду выявленных здесь нарушений норм безопасности.
Также напомним, что в связи с обнаруженными нарушениями в Барнауле уже закрыли ТЦ "Район", "Россия", ТОЦ "Гулливер", ТРЦ "Арена" и торгово-развлекательный центр "Праздничный".
Напомним, что проверки ТЦ в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек.
Комментарии
Закрыть и снести, как кинотеатр.
Да пусть хоть снесут. какая разница?!!!
Снести и вернуть КИНОТЕАТР!!!
Бывший арендатор парка Изумрудный (не будем называть его имени) поди радуется - у его обидчиков тоже не все сладко
Лично мне поровну, но жителям района там было удобно в М-Ра отовариваться.
Если они исправят выявленные недостатки ОПС, то зачем его сносить?
Ну, если вы всё знаете эклер, то и должны знать, что власти клятвенно обещали, что кинотеатр Первомайский капитально отремонтируют и откроют снова после реконструкции. Получилось в итоге снова тц.
Кто его снесёт, таблетки примите.
16.05.2018 13:10
Дядька
Своего эклера, Дядя, вы в зеркале увидите.
Историю к/т Первомайский мне рассказывать не надо.
Я спрашиваю: если устранят замечания по ОПС, то зачем его сносить?