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Вопрос о том, продолжит ли работу барнаульский ТЦ "Первомайский" или будет временно закрыт, решат 23 мая.

Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте Центрального районного суда Барнаула, заседание по этому поводу состоится в следующую среду в 10:30. Отметим, что это будет уже третье заседание по проблеме "Первомайского".

Напомним, истцом по делу выступает прокурор Барнаула, а ответчиками числятся сразу 6 физических и юридических лиц. Среди них — Герман Богушевский, Сергей Немчинов, ООО "Возрождение-плюс", ООО "Первомайский", ООО ПКФ "Мария-Ра", ООО "Структура". Третьим лицом по данному иску проходит Отдел надзорной деятельности по Барнаулу ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что из торгового центра уже начали выезжать мелкие арендаторы, которые, по всей видимости, опасались скорого закрытия ТЦ ввиду выявленных здесь нарушений норм безопасности.

Также напомним, что в связи с обнаруженными нарушениями в Барнауле уже закрыли ТЦ "Район", "Россия", ТОЦ "Гулливер", ТРЦ "Арена" и торгово-развлекательный центр "Праздничный".

Напомним, что проверки ТЦ в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек.