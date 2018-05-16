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Закроют или нет: судьбу ТЦ "Первомайский" в Барнауле решат 23 мая

, ИА "Амител"
Это будет уже третье заседание суда по этому вопросу

Фото: dns-shop.ru

Вопрос о том, продолжит ли работу барнаульский ТЦ "Первомайский" или будет временно закрыт, решат 23 мая.

Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте Центрального районного суда Барнаула, заседание по этому поводу состоится в следующую среду в 10:30. Отметим, что это будет уже третье заседание по проблеме "Первомайского".

Напомним, истцом по делу выступает прокурор Барнаула, а ответчиками числятся сразу 6 физических и юридических лиц. Среди них — Герман Богушевский, Сергей Немчинов, ООО "Возрождение-плюс", ООО "Первомайский", ООО ПКФ "Мария-Ра", ООО "Структура". Третьим лицом по данному иску проходит Отдел надзорной деятельности по Барнаулу ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что из торгового центра уже начали выезжать мелкие арендаторы, которые, по всей видимости, опасались скорого закрытия ТЦ ввиду выявленных здесь нарушений норм безопасности.

Также напомним, что в связи с обнаруженными нарушениями в Барнауле уже закрыли ТЦ "Район", "Россия", ТОЦ "Гулливер", ТРЦ "Арена" и торгово-развлекательный центр "Праздничный".

Напомним, что проверки ТЦ в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.05.2018 12:20
Дядька

Закрыть и снести, как кинотеатр.

0  0
16.05.2018 12:28
Горожанка

Да пусть хоть снесут. какая разница?!!!

0  0
16.05.2018 12:35
- гость -

Снести и вернуть КИНОТЕАТР!!!

0  0
16.05.2018 12:42
Гость

Бывший арендатор парка Изумрудный (не будем называть его имени) поди радуется - у его обидчиков тоже не все сладко

0  0
16.05.2018 13:05
Грантштейн

Лично мне поровну, но жителям района там было удобно в М-Ра отовариваться.
Если они исправят выявленные недостатки ОПС, то зачем его сносить?

0  0
16.05.2018 13:10
Дядька

Ну, если вы всё знаете эклер, то и должны знать, что власти клятвенно обещали, что кинотеатр Первомайский капитально отремонтируют и откроют снова после реконструкции. Получилось в итоге снова тц.

0  0
16.05.2018 13:11
- гость -

Кто его снесёт, таблетки примите.

0  0
16.05.2018 13:27
Грантштейн

16.05.2018 13:10
Дядька
Своего эклера, Дядя, вы в зеркале увидите.
Историю к/т Первомайский мне рассказывать не надо.
Я спрашиваю: если устранят замечания по ОПС, то зачем его сносить?

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