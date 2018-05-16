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Полиция в Барнауле задержала пьяного водителя, который врезался в машину ГИБДД, а затем скрылся с места аварии и пытался уйти от погони.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне около двух часов ночи для всех постов Госавтоинспекции была передана информация о том, что несколько минут назад на улице Володарского, в районе дома № 35, произошло ДТП — в припаркованную патрульную машину ГИБДД въехал легковой автомобиль "Фольксваген", водитель которого сразу же скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Вскоре в районе Павловского тракта один из нарядов полиции заметил автомобиль с повреждениями на передней части кузова, подходящий по ориентировке. Когда правоохранители потребовали водителя остановиться, нарушитель не отреагировал и попытался скрыться, нарушая при этом правила дорожного движения.

В итоге нарушитель был задержан. Выяснилось, что за рулем машины находился мужчина 1986 года рождения с признаками опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

В отношении водителя было составлено пять административных материалов: отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение законного требования сотрудника об остановке, оставление водителем места ДТП).