Фото: 22.мвд.рф
Полиция в Барнауле задержала пьяного водителя, который врезался в машину ГИБДД, а затем скрылся с места аварии и пытался уйти от погони.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне около двух часов ночи для всех постов Госавтоинспекции была передана информация о том, что несколько минут назад на улице Володарского, в районе дома № 35, произошло ДТП — в припаркованную патрульную машину ГИБДД въехал легковой автомобиль "Фольксваген", водитель которого сразу же скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Вскоре в районе Павловского тракта один из нарядов полиции заметил автомобиль с повреждениями на передней части кузова, подходящий по ориентировке. Когда правоохранители потребовали водителя остановиться, нарушитель не отреагировал и попытался скрыться, нарушая при этом правила дорожного движения.
В итоге нарушитель был задержан. Выяснилось, что за рулем машины находился мужчина 1986 года рождения с признаками опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.
В отношении водителя было составлено пять административных материалов: отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение законного требования сотрудника об остановке, оставление водителем места ДТП).
Комментарии
А нельзя садить за пьяную езду?
Знаю одного такого, дважды лишен прав за пьяную езду и ЧТО? Как ездил, так и продолжает ездить!
Нужно за такое забирать не права, а автомобиль на три года, это будет намного действеннее!
16.05.2018 13:13
Вася из Фирсово
Нужно за такое забирать не права, а автомобиль на три года, это будет намного действеннее!
Правильно, нужно вводить против таких санкции и замораживать их активы
Нужно за такое забирать не права, а автомобиль на три года
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А государству надо чужие автомобили хранить 3 года? Тогда уж лучше конфисковать на месте в пользу государства.