Фото: vk.com/act54

В Кыштовском районе Новосибирской области в среду, 16 мая, выпал снег. Об этом пишут местные жители в паблике "АСТ-54" во "ВКонтакте".

Жители района опубликовали снимки, на которых видно деревья в снегу, а также снежный покров. В комментариях ряд пользователей посетовал на суровую сибирскую погоду, а другие напомнили, что аналогичный снегопад прошел в этом же районе и в прошлом году.

Напомним, в последний раз снегопад в Новосибирске прошел 7 мая. Подобная ситуация перед Днем Победы произошла и в других сибирских регионах — в Кузбассе и Красноярском крае. Кроме этого, снежный покров также установился и в Барнауле.