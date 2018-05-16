Слухи о закрытии ТРЦ "Европа" в Барнауле: что происходит на самом деле

Фото: vk.com/trcevropa22

Информация о возможном закрытии барнаульского торгово-развлекательного центра "Европа", расположенного на Павловском тракте, активно обсуждается в краевой столице. Однако представители ТРЦ и прокуратуры подчеркивают, что вопрос о приостановке деятельности "Европы" в данный момент не стоит.

Данные о вероятном закрытии ТРЦ уже появились в некоторых СМИ. Однако порталу Amic.ru помощник прокурора Индустриального района Барнаула Илья Лопатин сообщил, что в настоящее время надзорное ведомство не планирует направлять подобного рода исковое заявление в суд.

"В апреле текущего года проводилась проверка ТРЦ "Европа". Сотрудниками государственного пожарного надзора в ТРЦ выявлены: отсутствие достаточного количества эвакуационных выходов, несоответствие ширины путей эвакуации, отсутствие системы вытяжной противодымной вентиляции, а также иные нарушения. По результатам проверки внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений. Должностное лицо, ответственное за противопожарную безопасность, привлечено к административной ответственности", — отметил собеседник.

По его словам, в настоящий момент представление рассмотрено, а большинство нарушений устранено. "В данный момент в ТРЦ "Европа" проводятся работы по монтажу вытяжной вентиляции и по оборудованию дополнительных эвакуационных выходов", — добавил Илья Лопатин.

В самом ТРЦ порталу Amic.ru также заявили, что информация о перспективах закрытия комплекса не соответствует действительности. Арендаторы, опрошенные нашим порталом, также сообщили, что они не получали никаких уведомлений о закрытии "Европы".

Между тем напомним, что в Барнауле после проведенных проверок и выявленных нарушений норм безопасности уже приостановили свою работу такие ТЦ, как "Район", "Арена", "Гулливер", "Россия", "Праздничный".

Не исключено, что может быть временно закрыт ТЦ "Первомайский".

Проверки ТЦ в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек.