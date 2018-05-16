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Полицейские в Горно-Алтайске задержали жителя Алтайского края по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Ранее с заявлением в дежурную часть полиции обратился житель столицы республики, сообщивший, что у него похищено свыше 120 тысяч рублей. По предварительным данным, горожанин, который был лишен права управления автомобилем, захотел вернуть водительское удостоверение и, по рекомендации друзей, обратился к незнакомцу, представившемуся юридическим консультантом. Заверив жителя Горно-Алтайска, что вопрос по возвращению ему прав будет решен положительно, лже-юрист получил от мужчины деньги.

В течение года потерпевший общался с мошенником по телефону, который под разными предлогами переносил встречи, объясняя это возникшими трудностями с решением вопроса клиента, а затем отключил телефон. Не дождавшись возврата водительских прав, горожанин обратился в полицию.

Стражи порядка установили личность подозреваемого, которым оказался 42-летний бийчанин. Мужчину задержали и доставили в полицейский отдел, где он рассказал, что свои обязательства перед клиентом он не смог выполнить, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба, было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.