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Жительница Барнаула предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой по неосторожности.

Как сообщили в краевой прокуратуре, преступление было совершено в августе прошлого года, когда женщины распивали спиртное на одной из улиц краевой столицы. Во время возникшего конфликта обвиняемая руками толкнула сидевшую на стуле потерпевшую, в результате чего последняя упала и ударилась левой частью туловища, а также левой рукой и лбом о бетонный порог здания.

В итоге женщина получила закрытый фрагментарный перелом левой плечевой кости в верхней и средней трети, закрытый перелом 6-го ребра слева и ссадину в лобной области.

В данный момент материалы уголовного дела направлены в суд.