Фото: abnews.ru

В Свердловской области ураганный ветер оставил без света порядка 15 тысяч человек. Накануне вечером в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 26 м/с, пишет в среду, 16 мая, ТАСС, ссылаясь на пресс-службу "МРСК Урала".

Отмечается, что энергетики восстановили электроснабжение в полном объеме. Подача была возобновлена к 6:00 утра среды, подчеркивают в пресс-службе. "Всего без электроснабжения оставалось 14 тыс. человек в 34 населенных пунктах", — цитирует агентство текст сообщения.

В пресс-службе подчеркнули, что продолжаются ремонтные работы на энергообъектах, которые были повреждены непогодой, для приведения схемы электроснабжения Свердловской области в нормальный режим.

При этом в областном Минэнерго заявили, что всего из-за разбушевавшейся стихии обесточенными оказались 36 населенных пунктов, где проживает порядка 15 тысяч человек.

"Несмотря на неблагоприятные условия, энергетики сработали четко, слаженно и очень оперативно — свет в домах жителей был восстановлен в максимально короткие для данной ситуации сроки", — заявил руководитель регионального штаба по обеспечению энергобезопасности, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали, что вечером 15 мая в Алапаевске из-за кратковременных порывов ветра до 17 м/с сорвало металлические листы кровли со здания пищеблока Центральной городской больницы.

Никто в результате инцидента не пострадал. "Работает комиссия по оценке ущерба, сегодня будут спланированы ремонтные работы. По данным синоптиков на утро сегодняшнего дня, штормовой ветер покинул территорию Свердловской области", — добавили в ведомстве.