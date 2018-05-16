Традиционная выставка "Алтайстрой-2018-Барнаул" открылась около Дворца спорта. В течение нескольких дней посетители выставки смогут ознакомиться с экспозициями, презентующими современные строительные материалы и технологии. В выставке примут участие более 50 компаний из разных регионов страны и Казахстана.

Для гостей и участников проведут мастер-классы и различные соревнования. А в четверг, 17 мая, состоится техно-шоу "Битва экскаваторов". В рамках этого мероприятия экскаваторам предстоит сыграть в боулинг, построить пирамиду, разрезать яблоко и многое другое.

Начало шоу в 12-00 на площадке около Дворца зрелищ и спорта.