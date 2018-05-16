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"Алтайстрой-Барнаул-2018": чем удивит строительная выставка

, ИА "Амител"
У Дворца зрелищ и спорта открыта строительная выставка

Традиционная выставка "Алтайстрой-2018-Барнаул" открылась около Дворца спорта. В течение нескольких дней посетители выставки смогут ознакомиться с экспозициями, презентующими современные строительные материалы и технологии. В выставке примут участие более 50 компаний из разных регионов страны и Казахстана.

Для гостей и участников проведут мастер-классы и различные соревнования. А в четверг, 17 мая, состоится техно-шоу "Битва экскаваторов". В рамках этого мероприятия экскаваторам предстоит сыграть в боулинг, построить пирамиду, разрезать яблоко и многое другое.

Начало шоу в 12-00 на площадке около Дворца зрелищ и спорта.


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Комментарии

16.05.2018 17:31
- гость -

в прошлом году то же самое было, никаких инноваций нет

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