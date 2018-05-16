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Эксперты Роскачества установили, что около 30% трехлетнего коньяка на российском рынке является подделкой. Об этом пишет "Российская газета".

В тесте участвовал коньяк 47 брендов, которые были произведены как в разных регионах России, так и во Франции, Грузии, Армении, Молдавии. В исследовании учитывались безопасность, качество и подлинность напитка, были изучены органолептические и физико-химические показатели, массовая концентрация сахара, есть ли в нем средние эфиры, альдегиды, метиловый спирт, летучие кислоты, токсичные элементы, красители и ароматизаторы, а также протестирована крепость.

Один из важных пунктов исследования — определение сорта спирта, из которого сделан коньяк. Он должен быть лишь коньячным, а не картофельным или пшеничным, более дешевым. Природу спирта Роскачество определяло по международной методике изотопного анализа.

В результате стало известно, что 15 марок коньяка из 47 сделаны не из виноградного спирта. Подчеркивается, что при этом метод изотопного анализа не включен в поддерживающий перечень к ГОСТу, поэтому с юридической точки зрения данные экземпляры коньяка не являются нарушителями. Тем не менее они исключаются из рейтинга Роскачества.

Красители и ароматизаторы используются недобросовестными производителями, чтобы сделать напиток более "благородным". Закон разрешает использование лишь таких натуральных красителей, как сахарный колер. Эксперты не нашли в коньяке синтетические красители, а вот ароматизаторы оказались в напитках пяти торговых марок.

Коньяк четырех брендов не прошел проверку на выдержку.

К качеству сырья и степени его очистки, массовой концентрации метилового спирта, свинца, ртути, мышьяка и кадмия эксперты претензий не имели. Также сообщается, что крепость всех напитков соответствовала норме — она была на уровне 40-40,3%.