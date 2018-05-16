Смена главы фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании с Марии Прусаковой на Максима Талдыкина правомерна. Об этом после проверки документов корреспонденту портала Amic.ru сообщил председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.

"Решение фракции по вопросу прекращения полномочий Марии Прусаковой и избрание новым руководителем Максима Талдыкина легитимно", — сказал он.

Андрей Осипов пояснил, что внутренняя деятельность депутатских объединений регулируется самостоятельно. В КПРФ в пятом созыве действительно было принято положение о работе фракции. Сейчас идет седьмой созыв.

В каждом созыве партия должна создавать новую фракцию, какие-либо документы о деятельности фракции прошлых созывов не могут автоматически продлевать свое действие на новый созыв без принятия отдельного решения по этому вопросу.

"У фракции КПРФ нет нового положения или протокола о продлении старого положения. Никаких дополнительных требований нормативно не закреплено, поэтому вступает в действие принцип простого большинства. Решение, принятое простым большинством голосов, является легитимным", — уточнил Осипов.

Напомним, с момента формирования фракции в седьмом созыве в октябре 2016 года ее возглавляла Мария Прусакова, она же является первым секретарем краевого комитета партии, иными словами, глава коммунистов в крае. В понедельник, 14 мая, один из депутатов, машинист электровоза Максим Талдыкин сообщил порталу Amic.ru, что утром состоялось собрание фракции, на котором Прусакова была смещена с поста главы фракции. И занял этот пост Максим Талдыкин. Из восьми депутатов фракции присутствовало шестеро. Среди них и Прусакова, которая единственная проголосовала против кадровой замены. Остальные пятеро, включая самого Талдыкина, поддержали его кандидатуру.

Мария Прусакова тогда отказалась комментировать вопрос. Чуть позже на сайте КПРФ появилось сообщение о том, что никакой смены не было. Официальное крыло партии ссылалось на положение фракции, где прописано, что снять с поста главу и назначить нового можно только по решению Бюро крайкома партии. Именно это положение в АКЗС признали недействительным.

Кроме того, добавил Андрей Осипов, в положении есть ряд противоречий. Например, в нем прописано, что "глава фракции избирается по представлению бюро Алтайского крайкома КПРФ". Однако в Уставе партии этого не прописано. Устав, разумеется, имеет намного большую юридическую силу, чем положение. Есть и вовсе незаконные моменты. Например, что из фракции депутата можно исключить за нарушение партийной дисциплины и неправильного голосования. По закону же основанием является только личное заявление, нарушение закона о коррупции или вступление в другую партию.