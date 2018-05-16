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Мэрия Барнаула рассказала о причинах трещин на отремонтированных дорогах

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
При этом серьезных дефектов не обнаружено

Фото: Amic.ru

Специальная комиссия провела осмотр отремонтированных в 2017 году дорог по программе "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле и не выявила серьезных дефектов.

При этом на многих улицах есть незначительные температурные трещины. Все они будут устранены в рамках муниципального контракта. Значительного урона дорожному покрытию они не повлекли и являются нормальными, учитывая климат Алтайского края, сообщил Amic.ru председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

Проверка проходила с 24 по 27 апреля. В специальную комиссию, которая объехала 33 отремонтированные дороги, вошли специалисты УПРДОР "Алтай", администрации города, а также подрядчики. За три дня они проверили 60 километров отремонтированного дорожного покрытия. В результате серьезных дефектов не было обнаружено.

"По большому счету группа дефектов одинакова. Никаких глобальных разрушений и ям не обнаружено. Покрытие простоит в течение 5 лет, согласно гарантийному сроку. Существует проблема с просадкой люков, температурными трещинами, которые образовались после зимнего периода. Есть незначительное шелушение. Есть также и негарантийные дефекты: занижение обочины и отсутствие бордюрного камня. Все они будут устранены в рамках муниципального контракта", — отметил Антон Шеломенцев.

Представитель городской мэрии добавил, что трещины на асфальте появляются во всех регионах, где есть низкие температуры, долгая зима, потому что возрастает нагрузка на полотно. Все эти швы заделывают битумной мастикой, что позволяет обезопасить дорогу от дальнейшего разрушения.

При этом Антон Шеломенцев отметил, что сейчас по программе "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле на 18 из 44 дорог приступили к работам. В первую очередь подрядчики зашли на те улицы, которые не ремонтировались годами.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, мы ловим каждое окно, чтобы выполнить все надлежащие работы в срок", — добавил он.

В 2018 году в Барнауле в рамках проекта отремонтируют 44 улицы. На реализацию проекта выделено 911,1 миллиона рублей. Из этой суммы 637,5 миллиона рублей дается из федеральной казны, 158,4 миллиона — из краевого бюджета и 115,2 миллиона выделяет город. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

16.05.2018 14:27
- гость -

Верим, но если в Китае - Урумчи трещин температурных не бывает-это чудо...

0  0
16.05.2018 15:05
- гость -

У нас отличные дороги!
А то что я на Ленинском погнул литой диск, так это я ездить не умею и не соблюдаю скоростной режим 10 км/ч!

0  0
16.05.2018 15:07
- гость -

А дому Жанны Д'Арк более 6 сотен лет.

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