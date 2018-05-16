В 2018 году исполняется 20 лет альбому "Шекогали" группы "Чайф". В него вошли такие хиты команды, как "Завяжи мне глаза", "Кончается век", "Аргентина — Ямайка 5:0", "В её глазах". Музыканты решили отметить это событие туром, в рамках которого они посетят и краевую столицу.

Концерт группы состоится 28 ноября в ДК Сибэнергомаш (Ленина, 147), начало в 19:00. В Барнауле "Чайфы" сыграют весь именинный альбом, а также свои знаковые хиты.

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