В 2018 году исполняется 20 лет альбому "Шекогали" группы "Чайф". В него вошли такие хиты команды, как "Завяжи мне глаза", "Кончается век", "Аргентина — Ямайка 5:0", "В её глазах". Музыканты решили отметить это событие туром, в рамках которого они посетят и краевую столицу.
Концерт группы состоится 28 ноября в ДК Сибэнергомаш (Ленина, 147), начало в 19:00. В Барнауле "Чайфы" сыграют весь именинный альбом, а также свои знаковые хиты.
Подробнее в группе мероприятия.
Комментарии
Самые неудачные песни ЧайФа. Шахрин сам говорил, что к своему творчеству относится с долей эронии и от этого песни получаются лёгкие и запоминающиеся и тутже "завяжи мне глаза", или "в её глазах". Уж лучше "бутылки кифира" или "тайный знак опохмелиться" не будет, ну в крайнем случае "псы с городских окраин"... Как в одном фильме сказано - и не надо так трагично...