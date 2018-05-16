Посмотреть на лимузины и сфотографироваться с ними — такая возможность будет у барнаульцев в воскресенье, 20 мая. Фестиваль лимузинов пройдет в Парке спорта Смертина, сообщает пресс-служба администрации города.

На обозрение будет выставлено 12 лимузинов: Hammer, Ifinity, Escalate, Mersedes Benz, Lincoln и Chrysler и другие автомобили люкс-класса. На автомобили можно будет посмотреть не только со стороны, но и разглядеть их внутри и даже сфотографироваться.

Гостей мероприятия ждут конкурсы и лотереи, победители которых смогут прокатиться на лимузинах по вечернему Барнаулу.

Выставка начнется в 12 часов в воскресенье, 20 мая. После 16 часов автомобили отправятся в поездку по маршруту от улицы Энтузиастов по Павловскому тракту, улицам Попова и Энтузиастов.