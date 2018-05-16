Фото: youtube.com
Строительство шестикилометрового моста, который свяжет Сахалин с Хабаровским краем, по предварительным данным, обойдется в 540 млрд рублей без НДС. Сам мост можно построить за 252 миллиарда, а остальные деньги пойдут на сооружение ветки от Комсомольска-на-Амуре до мыса Лазарева (ближайшей к острову точки на материке), пишет "Коммерсант", ссылаясь на материалы РЖД.
Подчеркивается, что данные цифры не являются окончательными. Еще 90 миллиардов рублей нужно на модернизацию железной дороги на самом Сахалине, а 100 миллиардов — на проект глубоководного терминала в Ильинском, откуда на поездах можно будет доставлять уголь.
В итоге стоимость Сахалинского моста в пересчете на километр получается в 3,5 выше, чем у Крымского моста. Собеседники издания отметили, что данная разница может быть связана с высокой сейсмичностью, сложными инженерно-геологическими и гидрологическими условиями, труднодоступностью района. Кроме этого, по словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, стоимость моста в Крым не включает затраты на обеспечение транспортной безопасности и выкуп земли.
И.о. министра транспорта РФ Максим Соколов отмечал ранее, что проект моста на Сахалин может обойтись в несколько сотен миллиардов рублей. Данную цифру он объяснял необходимостью строительства подходов и сооружения в общей сложности свыше 580 километров железнодорожных путей.
Глава РФ Владимир Путин в ответ на вопрос корреспондента РБК заявил, что у него есть "разные мысли" насчет того, надо ли строить мост на Сахалин. "Необходимого объема грузов для того, чтобы окупить эту стройку, на сегодняшний день нет. Но есть и другая сторона медали, которая заключается в том, что их пока и трудно сосчитать, пока нет этого моста", — заявил глава государства.
По мнению президента, нужно также изучить вопрос развития инфраструктуры севера Хабаровского края. "Вот надо будет внимательно посмотреть и посчитать, что такое мост, что он за собой потянет. Если он потянет за собой существенное развитие инфраструктуры севера Хабаровского края, то тогда экономика немножко по-другому будет смотреться", — заключил Путин.
Комментарии
Надо строить,ибо без моста стыдно будет передавать братьям китайцам дальневосточные земли!
Сейчас точно скажут, что нафиг нужен мост на Сахалин, лучше сделайте старый мост, чтобы из Алтайки кучке народу было короче ездить на работу)
а что, на Сахалин и обратно большая кучка народу едит каждый день? чтобы столько денег вбухивать? В Комсомольск-на-Амуре за хлебом в магазин едут?
Отдать стройку ротенбергам на безальтернативной основе
Эклерчик,то есть ты считаешь,что мост на Сахалин необходим?????А почему бы тогда сразу в Бразилию мостик не проложить?????
А почему бы тогда сразу в Бразилию мостик не проложить?????
Да что там в Бразилию? Сразу на луну!
угу, крымский мост оценивали в 29 млрд, получилось 228, 540 умножаем на 5 ~ 2,5 трлн
16.05.2018 14:41
- гость -
Полмиллиона жителей на Сахалине,
Экономика Сахалина - первая среди российских регионов ДВ: нефть, лес, горная добыча, рыба, металлообработка.
По валовому внутреннему продукту - Сахалин 19-й регион страны.
Сообщение Сахалина с материком сегодня осуществляется с помощью железнодорожно-паромной переправы Ванино-Холмск, которая действует круглый год. Простои из-за непогоды на этой переправе составляют 35–40 дней в году.
Авиацией перевозить не вариант.
Мост нужен. С целесообразностью, думаю, никто спорить не будет.
А вот приоритетность - вопрос.
Очень возможно, что сейчас есть гораздо более важные направления траты денег.
С Крымом понятно было - там острая ситуация была.
Тут я не вижу повода торопиться.
"В этом нам поспособствует Абрамович как бывший депутат Чукотской думы.Помог с футболом,поможет и с мостом"-заявил глава государства.
16.05.2018 14:34
Грантштейн
-Тролллль-
Сахалин по ВРП на душу населения сопостовим с Югрой, нефтедоллары текут рекой в российский бюджет, сделайте уже что нибудь для людей.
16.05.2018 15:01
Грантштейн
Как то по БАРАБАНУ Ваши высказывания, хочеца пенсию нормальную и 60лет!
А то путен уже высказался, понеслась п*да по кочкам!