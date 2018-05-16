Фото: youtube.com

Строительство шестикилометрового моста, который свяжет Сахалин с Хабаровским краем, по предварительным данным, обойдется в 540 млрд рублей без НДС. Сам мост можно построить за 252 миллиарда, а остальные деньги пойдут на сооружение ветки от Комсомольска-на-Амуре до мыса Лазарева (ближайшей к острову точки на материке), пишет "Коммерсант", ссылаясь на материалы РЖД.

Подчеркивается, что данные цифры не являются окончательными. Еще 90 миллиардов рублей нужно на модернизацию железной дороги на самом Сахалине, а 100 миллиардов — на проект глубоководного терминала в Ильинском, откуда на поездах можно будет доставлять уголь.

В итоге стоимость Сахалинского моста в пересчете на километр получается в 3,5 выше, чем у Крымского моста. Собеседники издания отметили, что данная разница может быть связана с высокой сейсмичностью, сложными инженерно-геологическими и гидрологическими условиями, труднодоступностью района. Кроме этого, по словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, стоимость моста в Крым не включает затраты на обеспечение транспортной безопасности и выкуп земли.

И.о. министра транспорта РФ Максим Соколов отмечал ранее, что проект моста на Сахалин может обойтись в несколько сотен миллиардов рублей. Данную цифру он объяснял необходимостью строительства подходов и сооружения в общей сложности свыше 580 километров железнодорожных путей.

Глава РФ Владимир Путин в ответ на вопрос корреспондента РБК заявил, что у него есть "разные мысли" насчет того, надо ли строить мост на Сахалин. "Необходимого объема грузов для того, чтобы окупить эту стройку, на сегодняшний день нет. Но есть и другая сторона медали, которая заключается в том, что их пока и трудно сосчитать, пока нет этого моста", — заявил глава государства.

По мнению президента, нужно также изучить вопрос развития инфраструктуры севера Хабаровского края. "Вот надо будет внимательно посмотреть и посчитать, что такое мост, что он за собой потянет. Если он потянет за собой существенное развитие инфраструктуры севера Хабаровского края, то тогда экономика немножко по-другому будет смотреться", — заключил Путин.