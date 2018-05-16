19 мая на площадках Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова пройдет фестиваль-соревнование по робототехнике. Принять участие в фестивале приглашают школьников, увлекающихся робототехникой, и воспитанников центров технического творчества.
Мероприятие проводит Центр молодежного инновационного творчества "Интеркот" совместно с факультетом информационных технологий АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
В программе фестиваля:
- Скоростная сборка роботов;
- Робо-бои;
- Ардуино. Конкурс индивидуальных проектов;
- Конкурс рисунков на тему "БИО-Робот" − мастер-класс;
- 3D-ручки − мастер-класс;
- Выжигание − мастер-класс;
- Очки виртуальной реальности − мастер-класс;
- 3D-сканирование − мастер-класс;
- Роспись птички, декупаж −мастер-класс;
- "Фонарик" (электроэлементы).
Дата проведения: 19 мая 2018 г.
Начало: в 12 часов
Место проведения: АлтГТУ, г. Барнаул, пр. Ленина, 46
Телефон для справок: 8 (3852) 529−536
Участие бесплатное.
Центр молодежного инновационного творчества "Интеркот" занимается развитием и подготовкой детей и молодежи в области высоких технологий по направлениям робототехники, программирования, web-разработок, электроники, 3D-моделирования и т.д. Руководитель центра – Сергей Умбетов, магистрант АлтГТУ.
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