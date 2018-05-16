19 мая на площадках Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова пройдет фестиваль-соревнование по робототехнике. Принять участие в фестивале приглашают школьников, увлекающихся робототехникой, и воспитанников центров технического творчества.

Мероприятие проводит Центр молодежного инновационного творчества "Интеркот" совместно с факультетом информационных технологий АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

В программе фестиваля:

Скоростная сборка роботов;

Робо-бои;

Ардуино. Конкурс индивидуальных проектов;

Конкурс рисунков на тему "БИО-Робот" − мастер-класс;

3D-ручки − мастер-класс;

Выжигание − мастер-класс;

Очки виртуальной реальности − мастер-класс;

3D-сканирование − мастер-класс;

Роспись птички, декупаж −мастер-класс;

"Фонарик" (электроэлементы).

Дата проведения: 19 мая 2018 г.

Начало: в 12 часов

Место проведения: АлтГТУ, г. Барнаул, пр. Ленина, 46

Телефон для справок: 8 (3852) 529−536

Участие бесплатное.

Центр молодежного инновационного творчества "Интеркот" занимается развитием и подготовкой детей и молодежи в области высоких технологий по направлениям робототехники, программирования, web-разработок, электроники, 3D-моделирования и т.д. Руководитель центра – Сергей Умбетов, магистрант АлтГТУ.