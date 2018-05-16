Подготовку к новому отопительному сезону в Алтайском крае обсудили в среду, 16 мая, на заседании правительства региона.

Губернатор края Александр Карлин подчеркнул, что если мы не имеем нормативного запаса угля к началу сезона, это значит, что мы к нему не готовы.

"Не хочу позорить тех, кто преднамеренно создает ситуацию по срыву поставок по торгам и по старой привычке начинает ехать по городам и весям и почему-то тянет все в сопредельное государство. И там начинает умолять поставить уголь, соглашается на любую цену. И мне коллеги из республики Казахстан рассказывают, каким крохоборством вы занимаетесь", — заявил Карлин.

Глава региона также рекомендовал "с учетом всех произошедших событий" активизировать межрегиональные связи с Кузбассом. По словам губернатора, географическая близость и исторические взаимодействия территорий должны обеспечить более надежное снабжение энергоносителями.

"Начните общение на уровне ваших коллег. Вносите предложения. Я и сам готов поучаствовать в этой работе. Сейчас с новым руководством региона еще раз вернемся к этой теме. Ясно, когда мы закупаем казахстанский уголь в те территории, где это объясняется логистикой. Но совершенно непонятно, когда мы его закупаем для наших глубинных территорий. Это неправильно. Поэтому задача стоит очень серьезная — тепло", — добавил Александр Карлин.

Что касается цены на уголь в текущем сезоне, то она в регионе составит от 2,5 до 3,5 тысяч рублей за тонну. Новые цены будут уже с 1 июля 2018 года. Карлин дал соответствующее поручение начальнику управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Сергею Родту.

"Документ должен быть напечатан во всех муниципальных СМИ, чтобы люди знали, какая цена на уголь является справедливой. Насколько я знаю, цена за тонну угля составляет от 2,5 до 3,5 тысяч рублей. В Заринском районе — 2,5 тысячи за тонну. В Чарышском районе – 3,5 тысячи по понятным причинам", — уточнил глава региона.

Кроме того, для прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов необходимо взять на контроль погашение долга за энергоресурсы. Речь идет о задолженности за уголь, газ и электроэнергию.

Как сообщил министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, на 1 апреля 2018 года общий объем долга составляет более двух миллиардов рублей. При этом более 57% — 1 млрд 240 млн - это долги населения.