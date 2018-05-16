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Генерал армии Саддама Хусейна сбежал от войны в Ираке с детьми на Алтай

, ИА "Амител"
Аббуд Кадим Обайд Аббуд бедствует в селе Полевое Немецкого национального района

Фото: www.gorsite.ru

Боевой генерал армии Ирака времен Саддама Хусейна по имени Аббуд Кадим Обайд Аббуд переехал в Алтайский край в село Полевое Немецкого национального района на постоянное место жительства. Об этом пишет портал Gorsite.ru, журналист которого побывал дома у бывшего военного и пообщался с его супругой.

Выяснилось, что из Ирака Аббуд Кадим Обайд Аббуд переехал только с детьми и уже на Алтае познакомился с Верой Садатовой, с которой начал совместное проживание. В местной администрации журналистам семью охарактеризовали как спокойную, положительную, правда, очень материально нуждающуюся. Но сказали, что помогают им, чем могут.

Сам глава семьи Аббуд Кадим Обайд Аббуд много лет был военнослужащим, генералом в армии Саддама Хусейна. Когда Саддама свергли, в Ираке началась война, и семье военного пришлось худо: у них разбомбили дом, убили отца Кадима и одного из детей. Кадим с дочерью решили принять христианство, но это не поняла и не приняла его жена — она выгнала его из дома вместе с детьми. В итоге боевой генерал вынужден был бежать в Россию вместе с дочерью Нур и сыновьями Мохаммедом и Хасаном.

"Живем мы очень бедно, хотя в Ираке, конечно, жизнь страшнее: здесь хоть не бомбят, а порой даже помогают", — призналась Вера, которая рассказала, что познакомилась с генералом по интернету. Сначала Кадим поселился в Туле, но там были совсем плохие условия для жизни. Тогда Вера перевезла их в Полевое, поселила у себя, помогла с пропиской, детей в школу отправила. Всех детей покрестили позже в селе Протасово.

"Мы с Кадимом венчались: всё чин по чину, по-христиански. Два мальчика в третий класс ходят, а дочка – в десятый. Все уже неплохо говорят, читают и пишут по-русски. Муж русский учит, когда время есть. Сейчас огород начался, работы по хозяйству куча — совсем некогда!" - приводит слова женщины издание.

"И мы правда бедствуем. Продала обручальное кольцо, купила двух козочек, чтобы хоть детям молоко было. Зимой у нас отопления не было, пришлось бы совсем туго, если бы администрация не помогла с дровами – выделили под распил старый сарай. Вдвоем его разламывали, пилили, кололи, заготавливали. Тяжело, а что делать? Выживаем, как можем. Нам помогают односельчане, братья-христиане – продуктами, одеждой. А от соцзащиты мы, например, ни копейки не получили. Конечно, переехать в большой город, где с работой и соцобеспечением было бы проще, хотелось бы. Но у мужа проблемы с оформлением документов — нам в этом чинят всевозможные препятствия, как и с больничными документами – справками, полисами. Одни сложности и бюрократические препоны вокруг", — посетовала женщина.

Ранее "Вести-Алтай" рассказывали про беженца из Ирака. Там не сообщалось, что он был боевым генералом армии. Якобы в Ираке у Кадима была швейная фабрика, но её сожгли во время войны. Через Россию транзитом они направлялись в Финляндию, но во въезде в Скандинавию им отказали. Так они оказались в Туле, получив статус имеющих в России временное убежище. Платить за остальное беженцы должны сами. В итоге по интернету Кадим действительно познакомился с Верой.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

16.05.2018 15:40
гость

А боевой генерал работать не пробовал?

0  0
16.05.2018 15:42
- гость -

что я только что прочел?
кровь из глаз
жена мусульманка выгнала мужа из дома?
боевой генерал сбежал ?

это что за практикант статью писал?

0  0
16.05.2018 15:57
- гость -

похож на свадебного афериста из Африки

0  0
16.05.2018 16:14
месный

вера вроде симпотная деваха, чёж она в чернильницы то подалась? А сам то генерал засцал сфотатца

0  0
16.05.2018 16:16
месный

дак на фото в верху эта не вера нифига, а кто?

0  0
16.05.2018 16:19
- гость -

че за бред?
не помогают, плохие соцслужбы, помогите, препоны, братья-христиане

0  0
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