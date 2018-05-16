В ЗАГСах Алтайского края будут мирить супругов, находящихся на грани развода. Комнаты примирения открылись 15 мая, в Международный день семьи, в Барнауле и Бийске. Пока таких комнат восемь. В будущем их количество обещают увеличить. О том, как будут работать комнаты примирения, кто станет мирить супругов, рассказали в Центральном ЗАГСе.

Грозная статистика

В среднем в Алтайском крае ежегодно заключают браки 15 000 пар. И десять тысяч пар разводятся. На 100 браков приходится 60 разводов, рассказала заместитель министра юстиции Алтайского края, начальник управления записи актов гражданского состояния Оксана Грохотова.

Самое интересное при этом то, что среди пар, заключивших брак в 80-е годы прошлого века, развелись всего четыре процента. А вот среди поженившихся в 2000-е годы разводятся 20-30 %. И в основном это молодые люди в возрасте до 35 лет. По словам Оксаны Грохотовой, пары указывают на то, что причиной развода являются такие факторы, как:

- не сошлись характерами,

- вмешательство родителей,

- измены

- вредные привычки.

Но все-таки, по мнению специалистов, чаще всего к неразрешимому конфликту супругов приводит неумение слушать друг друга и договариваться. Чтобы переломить ситуацию, в крае реализуется проект "Алтай — территория примирения", в рамках которого с супругами, которые находятся на пороге развода, будут работать медиаторы. Они же будут учить супругов договариваться.

Кто такой медиатор?

Не надо путать медиатора с психологом, говорит руководитель Сибирского центра медиации и права Сергей Беззубенко. По его словам, задачи этих специалистов кардинально отличаются. Медиатор — это посредник, который помогает сторонам конфликта услышать друг друга и донести свою точку зрения. Сам он не принимает ничью сторону, не вмешивается в конфликт и не берется судить кто прав, а кто виноват.

Медиатор — это не волшебник, подчеркивает Беззубенко. Не надо думать, что он решит все проблемы пары. Решать эти проблемы супругам придется самим. Но он поможет выяснить настоящую причину конфликта, основные острые точки, и он помогает паре погасить напряжение и прийти к какому-то соглашению.

"Конфликт — это не плохо, а хорошо, потому что несет в себе конструктивное. Важно правильно выходить из него, услышав друг друга и донеся свою точку зрения", — говорит Беззубенко.

По его словам, опыт показывает, что до 80% споров, к которым подключается медиатор, решаются мирным путем. И речь идет не только о семейных конфликтах, но и о бизнесе, о коллегах и пр.

Но самое главное — в ходе работы с медиатором люди обучаются методике урегулирования спора, а это значит, что и в будущем они сумеют договориться между собой, не доводя дело до конфликта и ситуации развода. То есть эта работа имеет еще и отложенный эффект.

Всего в рамках проекта в Алтайском крае подготовлены 30 медиаторов. Кто-то из них действительно психолог. Но есть юристы, социальные работники.

Первые примирившиеся

Комнаты примирения заработали с 15 мая. И уже сразу на прием к медиаторам пришли поссорившиеся пары.

В Центральном ЗАГСе по понятным причинам супруги отказались общаться со СМИ. Их медиатор Елена Хазова подчеркнула, что разговор с молодыми людьми является строго конфиденциальным. Единственное, что специалист отметила, – после консультации молодые люди забрали заявление о разводе.

В среднем консультация с медиатором для пары длится два-три часа. Если медиатор видит, что какая-то из сторон не готова высказать свои претензии супругу, то может назначить индивидуальную консультацию, чтобы разобраться в ситуации, помочь подобрать слова, правильно выстроить диалог.

В целом количество консультаций для одной пары определяется индивидуально: для кого-то достаточно одной, а кому-то понадобится три или больше встреч со специалистом.

Опыт соседей и свои планы

Первые комнаты примирения в России открылись в 2016 и 2017 годах в Татарстане и Белгородской области. И уже показали очень хороший результат.

Согласно статистике, 70% подававших документы на развод после консультаций с медиатором передумали разводиться.

В Алтайском крае ставят грандиозные планы: до ноября планируется проконсультировать 600 пар, находящихся в процессе развода. Организаторы надеются, что в итоге удастся сохранить не меньше 70% семей. Особая работа будет проводиться с семьями, в которых есть дети. "Дети в этих случаях страдают больше всего. И не секрет, что в будущем выросшие в неполных семьях повторяют этот сценарий в своей жизни. Мы надеемся изменить ситуацию", — сказал Сергей Беззубенко.

Как записаться на прием к медиатору

Министерством юстиции Алтайского края с 14 мая открыта предварительная запись на приём к семейному медиатору в ЗАГСах Барнаула и Бийска. Консультация бесплатна.

Записаться на приём к медиатору можно в будние дни с 8.00 до 17.00 в Барнауле по номерам:

8 (385 2) 35-31-88 (Отдел ЗАГС по Центральному району г. Барнаула);

8 (385 2) 66-50-31 (Отдел ЗАГС по Октябрьскому району г. Барнаула);

8 (385 2) 54-73-96 (Отдел ЗАГС по Ленинскому району г. Барнаула);

8 (385 2) 42-47-24 (Отдел ЗАГС по Индустриальному району г. Барнаула);

8 (385 2) 61-86-54 (Отдел ЗАГС по Железнодорожному району г. Барнаула).

Записаться на приём к семейному медиатору в Бийске можно со вторника по субботу с 8.00 до 16.00 по номеру: 8(385 4) 34-79-60.