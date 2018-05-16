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В Республике Коми затонул вездеход, на борту которого находились девять человек. Инцидент произошел рядом с поселком Кожва, в 30 км от города Печоры, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя республиканского главка МЧС РФ.

Сообщается, что двоим людям удалось сразу выбраться. По их словам, в вездеходе находятся еще семеро.

По словам собеседника агентства, на месте ведутся поисково-спасательные работы. В них задействованы 34 человека и шесть единиц техники.

Агентство пишет, что вездеход ушел под воду не полностью. Кабина осталась на поверхности, а десантный отсек — под водой. Людей внутри не видно.

Следователи добавили, что оставшиеся в вездеходе рабочие, по предварительным данным, утонули. Также в СК сообщили, что они переезжали водоем на гусеничном тракторе, однако не рассчитали его глубину.