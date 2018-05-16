Фото: сайт администрации Барнаула

Мэрия столицы Алтайского края сообщила о продолжении работ в рамках обустройства туркластера "Барнаул — горнозаводской город". Так, летом в исторической части города начнут укладывать сети ливневых канализаций, а также благоустроят территории. Речь идет об улицах Гоголя, Пушкина, Ползунова в границах проспектов Ленина и Социалистический. Кроме того, там появится новая брусчатка.

Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, общая стоимость реализации проекта составляет 96,7 млн рублей. Конкурсной процедурой определен подрядчик для выполнения работ, им стало ООО "ВиКС". Строительные работы, согласно контракту, должны быть завершены до конца 2018 года.

"Создание ливневой системы водоотведения позволит защитить объекты культурного наследия от вредного воздействия ливневых и талых вод. Кроме того, реализация проекта повысит инвестиционную привлекательность исторического центра города, а также обеспечит сохранение дорожного полотна и вывод воды с территории туркластера", — приводит мэрия слова председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева.

ООО "ВиКС" принимало участие в реализации проекта по строительству инженерной инфраструктуры туркластера в 2017 году, выступая в качестве субподрядчика.

Всего в рамках проекта будет проложено 800 метров водостоков ливневой канализации, сток от которых будет направлен на очистные сооружения на улице Чехова, также построенные в рамках создания инженерной инфраструктуры туркластера. В рамках работ по благоустройству планируется замостить брусчаткой тротуары, установить наружное освещение, скамьи и урны. Кроме того, на улицах Гоголя, Пушкина и Ползунова разобьют газоны, посадят деревья и кустарники различных видов (калина, примула, туя, хоста и т.д.).

С 2016 года в Барнауле в рамках федеральной программы внутреннего и въездного туризма ведется создание инженерной инфраструктуры туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город". Стоимость строительных работ в 2016-2017 годах составила 396,1 млн рублей, из них на ливневую канализацию и благоустройство улиц было направлено 120,4 млн рублей, на строительство очистных сооружений – 275,7 млн рублей.

