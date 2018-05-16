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Праздник цветения пиона состоится в Алтайском крае 20 мая — мероприятие пройдет у села Полуямки Михайловского района, сообщает "Катунь 24".

В программу праздника "Степной первоцвет" войдут экскурсии на место цветения пиона уклоняющегося, мастер-классы плетения венков из березовых веток, пленэр фотомастеров, старинные народные гадания и конкурс "Девичья коса — ой да краса!".

Также в рамках праздника состоится фестиваль русско-славянской культуры "Мелодия земли родной".

Организаторы праздника подчеркивают, что цветение пиона является уникальным явлением природы, которое можно наблюдать в степных районах нашего края.