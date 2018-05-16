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Причиной исчезновения в марте 2014 года малайзийского Boeing 777-200 могли быть действия пилота, полагают зарубежные эксперты. Эту версию в эфире радио Sputnik прокомментировал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов, передает РИА Новости.

Исчезновение в марте 2014 года малайзийского лайнера Boeing 777-200, предположительно, объясняется умышленными действиями пилота. К данному выводу пришли эксперты, которые выступали на австралийском канале 9Now.

Так, пилот и авиаинструктор Симон Харди считает, что командир Boeing Захария Ахмад Шах отключил системы обнаружения, а затем вел лайнер на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда, чтобы запутать диспетчеров. При этом Шах совершил ненужный крюк вокруг малайзийского штата Пинанг, где родился, чтобы, по мнению Харди, попрощаться с домом.

"Он собирался убить себя. К сожалению, вместе с собой он убил всех пассажиров. Это было сделано намеренно", – цитирует агентство слова экс-руководителя Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнса.

Он считает, что Шах мог надеть кислородную маску, а затем разгерметизировать салон Boeing, чтобы пассажиры и другие члены экипажа потеряли сознание.

Попов назвал данные версии маловероятными. "Но нужно учитывать еще и то, что сейчас на Западе в гражданской авиации медицинская проверка пилотов во многих компаниях осуществляется автоматизированными системами, и человек там участвует минимально. Состояние пилота перед полетом показывают приборы: давление – норма, температура – норма, алкоголя нет – и он автоматически получает одобрение на вылет", — рассказал он, отметив, что в России, помимо снятия медицинских показателей, с пилотом беседуют врачи, являющиеся также хорошими психологами, которые могут понять, когда пилота нежелательно выпускать в полет.

При этом версия неадекватного поведения пилота малайзийского авиалайнера имеет право на существование, добавил генерал-майор. Он не исключил, что пилот мог быть не совсем адекватен, психически подавлен и готов совершить страшный поступок. В качестве примера он привел один из инцидентов: "Мы помним, как на рейсе дочерней компании Lufthansa (рейс Germanwings 4U 9525 Барселона – Дюссельдорф 24 марта 2015 – ред.) второй пилот, как позже оказалось, уже долгое время находился в подавленном состоянии. И он, по всей видимости, умышленно направил самолет в горный склон. Так и в случае с малайзийским самолетом ничего нельзя исключать, потому что во многих зарубежных летных компаниях медицинский контроль поставлен, я считаю, немного неправильно".

Напомним, самолет компании Malaysia Airlines пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Предположительно, лайнер упал в южной части Индийского океана. Место крушения самолета так и не было установлено.