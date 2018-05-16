Новую турбину получит Южная тепловая станция Рубцовска

Систему теплоснабжения Рубцовска продолжат модернизировать. Напомним, в 2017 году в ее реконструкцию "Сибирская генерирующая компания" вложила 1,16 млрд рублей. В результате были объединены южный и северный тепловые контуры города. Это позволило перевести 96% теплоснабжения населенного пункта на Южную тепловую станцию и заместить устаревшую, не отвечающую требованиям промышленной безопасности Рубцовскую ТЭЦ, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике Владимира Локтюшова.

Кроме того, в конце 2017 года на станции запущены в эксплуатацию два новых котла.

В 2018 году в планах компании смонтировать турбину мощностью 6 МВт для покрытия собственных нужд в электроэнергии. Это позволит улучшить экономику теплоэнергетического комплекса. Турбину планируется доставить уже в мае этого года.

Добавим, всего в реконструкцию системы теплоснабжения Рубцовска будет инвестировано около 2 млрд рублей.