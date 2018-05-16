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Госдеп США осудил открытие Крымского моста

, ИА "Амител"
В администрации Штатов считают, что строительство моста негативно отразилось на людях и регионе, а также мешает судоходству

Фото: rossaprimavera.ru

Администрация Соединенных Штатов считает, что открытие Крымского моста отрицательно отразится на людях и полуострове. Об этом в среду, 16 мая, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает "Интерфакс".

Она отметила, что строительство моста негативно отразилось на людях и полуострове, а само сооружение стало "не только попыткой дальнейшего укрепления РФ и захвата Крыма", но и помехой для судоходства. 

"Это тема, которую мы внимательно отслеживаем, и она беспокоит нас", — заключила Нойерт.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал "злопыхательством" критику открытия Крымского моста без разрешения властей Украины.

Он подчеркнул, что для строительства моста России не нужно было разрешение Украины, поскольку полуостров с 2014 года является субъектом РФ. "Поэтому заявления американцев о нарушении нами международного права ничем не обоснованы", — цитирует РБК слова Джабарова.

Он добавил, что строительство моста планировалось еще "в дореволюционное время". Также он рассказал, что мост был построен после Великой Отечественной войны, но его разрушил паводок.

"Сейчас Россия доказала, что она может все. Лучше бы поздравили нашу страну, что мы движемся по мирному пути, а не как американцы разжигаем повсюду конфликты", — заключил Джабаров.

Напомним, мост был торжественно открыт накануне. В среду, 16 мая, по нему начали ездить машины и общественный транспорт. Движение грузовиков намерены ввести осенью 2018 года, а поездов — в декабре следующего.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.05.2018 16:24
Грантштейн

А в ответ: Шозанахе_р, Нойерт.

0  0
16.05.2018 16:30
- гость -

А какое дело Госдепу США до моста в другой части света?
Понимают ли они смысл пословицы "Ne sadis ne v svoi sani"?

0  0
16.05.2018 16:34
- гость -

Украина сейчас срубит с России бабла за ограничение судоходства по международным судам, этот мост не то что золотым, бриллиантовым окажется для России...

0  0
16.05.2018 16:35
- гость -

Колумб, закрой Америку обратно.

0  0
16.05.2018 16:36
- гость -

Она отметила, что мирное строительство моста негативно отразилось на людях и полуостров

сказала Хизер, после одобрения захвата Израилем Иерусалима и открытия там американского посольства под кровавой расправой

0  0
16.05.2018 16:36
месный

16.05.2018 16:34
- гость -

вово, а потом заорут,в бюджете денег не хватает, нада поднять налоги в разы...

0  0
16.05.2018 16:38
Грантштейн

16.05.2018 16:34
- гость -
На основании чего в суд пойдут?
По самому острову они в суд уже сходили?

0  0
16.05.2018 16:39
- гость -

16.05.2018 16:36
месный

Пруф в студию!

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