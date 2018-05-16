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Алтайский краевой суд по представлению прокуратуры встал на сторону молодой жительницы Барнаула, которую выселил из дома ее бывший отчим.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ранее Индустриальный районный суд удовлетворил иск мужчины, который требовал выселения падчерицы. Основанием для этого было указано, что экс-супругам в установленных долях на праве собственности принадлежит жилой дом. В настоящее время брак расторгнут, и истец полагает, что совершеннолетняя дочь бывшей жены от первого брака, вселенная без его согласия, не имеет права на проживание в доме. В итоге суд первой инстанции согласился с доводами горожанина.
Однако со стороны прокуратуры было подано представление, в котором указывалось, что вселение девушки состоялось в период, когда истец состоял с ее матерью в зарегистрированном браке, а значит, ответчица являлась членом их семьи.
"Временный выезд из жилого помещения имел вынужденный характер из-за конфликтов с отчимом. После расторжения брака между супругами девушка стала проживать с матерью как член семьи одного из собственников дома, при этом получение повторного согласия на вселение от другого собственника не требуется", — уточняют в надзорном ведомстве.
В результате судебная коллегия отменила решение районного суда о выселении девушки, указав, что права пользования жильем она не лишилась.
Комментарии
короче, задача мужика - работать, задача баб - делить и отнимать
моя бывшая соседка и не скрывала , что выходя замуж за ханыгу лет 50, надеется на его скорый уход. и так за два раза отжала две двушки у наследников.
чет я не понял, если он собственник то он может выселить хоть кого
Теперь задача девушки устроить конфликт, обвинить отчима в изнасилование, превысить самооборону и отжать квартиру. Не дай бог конечно чтобы так получилось, но жизнь показывает обратное. p.s. Так было у моих родственников.
16.05.2018 17:29
- гость -
у них доли. жена 100% может проживать, а вот, насчет ее дочери - вопрос спорный. Для проживания необходимо согласие всех собственников.