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Алтайский краевой суд по представлению прокуратуры встал на сторону молодой жительницы Барнаула, которую выселил из дома ее бывший отчим.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ранее Индустриальный районный суд удовлетворил иск мужчины, который требовал выселения падчерицы. Основанием для этого было указано, что экс-супругам в установленных долях на праве собственности принадлежит жилой дом. В настоящее время брак расторгнут, и истец полагает, что совершеннолетняя дочь бывшей жены от первого брака, вселенная без его согласия, не имеет права на проживание в доме. В итоге суд первой инстанции согласился с доводами горожанина.

Однако со стороны прокуратуры было подано представление, в котором указывалось, что вселение девушки состоялось в период, когда истец состоял с ее матерью в зарегистрированном браке, а значит, ответчица являлась членом их семьи.

"Временный выезд из жилого помещения имел вынужденный характер из-за конфликтов с отчимом. После расторжения брака между супругами девушка стала проживать с матерью как член семьи одного из собственников дома, при этом получение повторного согласия на вселение от другого собственника не требуется", — уточняют в надзорном ведомстве.

В результате судебная коллегия отменила решение районного суда о выселении девушки, указав, что права пользования жильем она не лишилась.