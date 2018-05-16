Почти половина медучреждений Алтая перешли на электронные больничные

Уже 100 из 222 медицинских учреждений Алтайского края могут выдавать электронные больничные листы. За 10 месяцев после введения новшества в регионе оформлено более шести тысяч ЭБЛ. Такие данные сообщает пресс-служба алтайского отделения Фонда социального страхования.

По словам начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Фонда Екатерина Степанова сообщает, что всего в регионе 222 медицинские организации, выдающие листки нетрудоспособности. И уже 100, в том числе 10 негосударственных, стали выдавать электронные больничные. В крае оформлено 6192 ЭБЛ. Бумажных же листов выдано в 2017 году более 635 тысяч.

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Электронный больничный разрешен законом с 1 июля 2017 года.

"Невысокая вовлеченность обусловлена как объективными, так и субъективными факторами. К числу объективных относится поэтапность включения в проект медицинских организаций, недостаточная информированность работников об участии работодателя в проекте. Есть и субъективный, человеческий фактор: бумажному бланку уже 80 лет, люди привыкли к материальному носителю, и этот настрой сложно изменить. Хотя те, кто уже столкнулся с электронным листком, оценили, что это быстро и удобно", — прокомментировала Екатерина Степанова.

В ФСС ожидают, что в течение ближайших месяцев к процессу подключатся все государственные медучреждения края, а к концу года – и большинство частных медицинских организаций.