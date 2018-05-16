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Женщина, занимавшая должность старшего менеджера по обслуживанию физических лиц в отделении одного из банков в Барнауле, предстанет перед судом по обвинению в хищении денег со счета клиента.
Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, по версии следствия, в апреле прошлого года обвиняемая, имея доступ к расчетным счетам граждан, при помощи электронно-цифровой подписи и банковского программного обеспечения частями сняла со счета жителя Краснощековского района более 100 тысяч рублей.
Эти средства она потратила на свои нужды. Действия женщины квалифицировали как растрату, совершенную с использованием своего служебного положения.
В прокуратуре добавляют, что фигурантка дела полностью признала себя виновной и возместила причиненный ущерб.
Комментарии
Маловато как то
врут значит, что у топов по 200 000 в месяц зарплата, иначе зачем все это?
Ну, дык, возместила же. Условку на 2 года и пинком под зад, с записью в трудовой.
Что значит растрата? Это вполне себе кража.