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Женщина, занимавшая должность старшего менеджера по обслуживанию физических лиц в отделении одного из банков в Барнауле, предстанет перед судом по обвинению в хищении денег со счета клиента.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, по версии следствия, в апреле прошлого года обвиняемая, имея доступ к расчетным счетам граждан, при помощи электронно-цифровой подписи и банковского программного обеспечения частями сняла со счета жителя Краснощековского района более 100 тысяч рублей.

Эти средства она потратила на свои нужды. Действия женщины квалифицировали как растрату, совершенную с использованием своего служебного положения.

В прокуратуре добавляют, что фигурантка дела полностью признала себя виновной и возместила причиненный ущерб.