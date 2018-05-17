Фото: сайт Барнаула

Первые несколько улиц в Барнауле, которые ремонтируют в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", будут сданы полностью к июню, сообщил Amic.ru председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

"Работы по ремонту ведутся с хорошей скоростью, в рамках составленных планов и графиков, детально разработанных на месяц, полгода, год, два. Так, ремонт улицы Панфиловцев завершен на 80 процентов, проезжая часть ее заасфальтирована, осталось закончить примыкания и въезды. Но в целом по городу работы только разворачиваются на полную мощность. Вскоре будет завершен ремонт улиц Карла Маркса, Автотранспортной, Сельскохозяйственной, Тимуровской", — отметил он.

Шеломенцев сообщил, что, несмотря на непогоду, дорожные службы используют каждый теплый день. Сейчас МБУ "Автодорстрой" ведет работы по капитальному ремонту на транспортном узле, объединяющем улицы Свердлова, Новоугольную, Привокзальную и Профинтерна. Общая площадь ремонта на четырех улицах – около 55,5 тыс. кв. м, стоимость работ — около 53 миллионов рублей. Отметим, что данный узел очень важен для города. По этим улицам автомобилисты могут срезать путь и избежать проезда по площади Октября. Сейчас въезд на Свердлова и Новоугольную ограничен, что приводит к затруднению движения.

Как сообщил директор "Автодорстроя" Андрей Курышин, уже выполнено фрезерование улиц Свердлова, Новоугольной и Привокзальной. В районе пересечения улиц Профинтерна и Деповской построено и подключено к системе ливневой канализации два дождеприемных колодца. 16 мая бригада приступает к фрезерованию улицы Профинтерна. Демонтирован старый бордюрный камень и установлен новый на пересечении улиц Свердлова и Новоугольной. Улица Новоугольная заасфальтирована в границах улиц Свердлова и Привокзальной. Завершить ремонт улиц Свердлова, Новоугольной, Привокзальной планируется до конца июня, работы на улице Профинтерна будут выполняться с мая по конец августа.

В 2018 году в Барнауле в рамках проекта отремонтируют 44 улицы. На реализацию проекта выделено 911,1 миллиона рублей. Из этой суммы 637,5 миллиона рублей дается из федеральной казны, 158,4 миллиона — из краевого бюджета и 115,2 миллиона выделяет город.