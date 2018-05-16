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Уголовное дело возбуждено в Горном Алтае после смерти младенца в медицинском учреждении.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Согласно данным правоохранителей, 12 марта текущего года в Горно-Алтайске в республиканской больнице спустя сутки после осложненных родов вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей скончался доставленный из Чемальской районной больницы новорожденный ребенок.

"Весь срок беременности самочувствие 35-летней матери было удовлетворительным, каких-либо патологий в развитии плода не выявлялось. Для выяснения причин смерти новорожденного мальчика назначено производство судебной медицинской экспертизы", - добавляют в СКР.

Во время следствия правоохранители оценят действия медицинских работников, а также качество диспансерного наблюдения за беременной и оказания роженице медицинской помощи.