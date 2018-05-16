Фото: energysmi.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ заявила, что видеохостинг YouTube — это не часть Рунета, в связи с этим действие закона "О рекламе" на него не распространяется. Об этом в среду, 16 мая, пишет ТАСС, ссылаясь на ответ замруководителя надзорного ведомства Андрея Кашеварова на обращение интернет-ассоциации "Интернет-видео".

ФАС признает Рунет "виртуальной территорией России", но считает, что в него можно включить лишь сайты, которые зарегистрированы на доменах .ru, .su и .рф, а YouTube принадлежит к домену .com.

По словам Кашеварова, закон "О рекламе" распространяется на все ее виды, если она используется в стране. При этом чиновник отметил, что в сети возможно, находясь в одной стране, получить доступ к данным в других странах.

Отмечается, что в апреле ассоциация "Интернет-видео", которая объединяет онлайн-кинотеатры ivi.ru, Megago, TVZavr, Amediateka и TV1000Play, обратила внимание ФАС на рекламу онлайн-казино на YouTube с подписями на русском языке, то есть адресованную россиянам. Представители бизнеса отмечали, что размещение рекламы об азартных играх запрещено в РФ.