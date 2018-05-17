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Аренда жилья в Барнауле является одной из самых недоступных в России по соотношению цены и уровня заработных плат. Аналитики компании ЦИАН проанализировали рынок арендного жилья по состоянию на начало мая 2018 года. В расчетах учитывались объявления по долгосрочной аренде квартир на май 2018 года и май 2017 года. Всего в исследовании принимали участие 34 крупных города с численностью населения более 500 тысяч человек.

Индекс доступности аренды жилья рассчитан для домохозяйств из двух работающих взрослых как отношение суммы средней арендной ставки “усредненной” квартиры (площадью 48 кв. м) с прожиточным минимумом по региону к средней заработной плате.

В рейтинге доступности жилья Барнаул оказался внизу с самыми плохими показателями наряду с Астраханью с индексом доступности аренды жилья в 55% и Махачкалой, где показатель составляет 66%. Для того, чтобы арендовать квартиру площадью около 48 кв. м. на месяц и обеспечить определенный уровень жизни, среднестатистическая семья из двух человек в Барнауле тратит наибольшую долю своего дохода — 55%. Эксперты связывают такие результаты с низким уровнем жизни в Алтайском крае и маленькой заработной платой.

Наилучшие показатели здесь ожидаемо у Москвы и Тюмени. Там на аренду тратят 35% зарплаты. Тройку лидеров в рейтинге закрывает Красноярск, где индекс доступности аренды составил 40%. По данным 2017 года, Красноярск занял второе место по доступности жилья на первичном рынке в городах-миллионниках. Такой высокий уровень доступности жилья обусловлен высокой средней заработной платой, город входит в пятёрку лидеров по этому показателю среди всех крупнейших городов.

За год аренда в столице Алтайского края выросла на 3% и составляет 12,6 тыс. рублей. По стоимости аренды квартиры в месяц Барнаул в рейтинге расположился на 25-й позиции из 30.

Как отмечают аналитики, в 25 городах из 34 ставки аренды растут. Сильнее всего она подорожала в Астрахани (+8,0%), Ростове-на-Дону (+7,8%) и Новосибирске (+6,7%). В девяти городах зафиксировано снижение ставок. Наиболее заметное – в Воронеже (-9,4%), Владивостоке (-9,4%) и Самаре (-10,2%). Аналогичные расчеты по динамике цен в сегменте продажи вторичного жилья демонстрируют похожие значения — цены растут в 22 городах из 34; суммарно по выборке рост составил +1,5%.

Ранее Барнаул по итогам 2017 года стал городом с самой недоступной арендой жилья в Сибирском федеральном округе.