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Ветреная, прохладная и дождливая погода ждет жителей Алтайского края в четверг, 17 мая.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, в отдельных районах ожидается дождь, утром местами туман.

Дневные температуры воздуха составят +7...+12 градусов. Ветер северный, 5-10 метров в секунду с усилением до 15 метров.

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В Барнауле также возможен небольшой дождь. Днем +8...+10 градусов. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.