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В Алтайском крае проходит обкатка технологии подсадки выращенных эмбрионов суррогатным коровам. Специалисты Центра сельхозконсультирования освоили новый метод получения потомства крупного рогатого скота в ходе недельного обучения в самарском Центре репродуктивных технологий, сообщает "Аграрная торговая площадка России".

В сообщении говорится, что выяснить, прижились ли зародыши, поможет УЗИ примерно через 40 дней.

Отмечается, что в минувшем году на базе ООО "Фарм" Целинного района была создана лаборатория по получению, заморозке и трансплантации эмбрионов племенных животных мясного направления. Для лаборатории за 5 миллионов рублей из бюджета Алтайского края купили оборудование и построили помещение. За восемь месяцев специалисты научились самостоятельно выращивать эмбрионы. Первые были получены от высокоценных доноров герефордской породы канадской селекции. 21 эмбрион подсадили коровам.

В дальнейшем подобная лаборатория может появиться на племпредприятии "Барнаульское" для получения эмбрионов молочного скота.

Данная технология позволит аграриям использовать местные эмбрионы и отказаться от их закупки за рубежом. Также она поможет в разы нарастить продуктивность скота. Здоровая корова может дать лишь одного теленка в год, но если использовать ее ооциты из яичников (оплодотворить, вырастить эмбрионы), то даже малоценные в продуктивном плане смогут дать приплод. Трансплантация эмбрионов от одной коровы поможет получать 20-30 телят ежегодно.

Подчеркивается, что оплодотворение подобным способом похоже на экстракорпоральное оплодотворение у человека, но с одним отличием: для коров эмбрионы готовят непосредственно в матке животного, а для человека – в "пробирке".