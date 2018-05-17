Четверг, 17 Май, 08:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 62,3
€ 73,78
503793
3°
Обь
380см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Квартиру с теплыми лоджиями продают в элитном районе Барнаула за 11 млн руб

, ИА "Амител"
Жилье площадью 118 квадратных метров находится на Змеиногорском тракте

Фото: avito.ru

Двухкомнатную квартиру площадью 118 квадратных метров продают в элитном районе Барнаула на Змеиногорском тракте за 11 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

В жилье обустроены две теплые лоджии, кухня-столовая, гардероб. Высота потолков составляет три метра.

"Территория комплекса огорожена, круглосуточная охрана, большая детская площадка, зона отдыха — барбекю, фонтан, просторная прогулочная зона, консьерж. Район с высокоразвитой инфраструктурой (магазины, торговые центры, спортивные базы, детские сады и кафе, рестораны др.)", — отмечает автор объявления.

Также продавец указывает, что возможен вариант покупки жилья с машино-местом и кладовой.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

17.05.2018 07:42
технарь

"теплые лоджии" были изначально или незаконная перепланировка?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
08:35
Посольство России в США ответило на призыв взорвать Крымский мост 0
08:25
Открытие Крымского моста осудил МИД Канады 0
08:16
Российский танк "Армата" сравнили с американским "Абрамсом" 1
08:06
"Стены" Романовского ХПП дешевеют от торгов к торгам 0
07:50
Империя нанесла ответный удар: чем запомнилось 17 мая 0
07:45
Верхушка Алтайского медуниверситета "рассекретила" доходы за 2017 год 1
07:41
Барнаульцев призывают на субботник-пробежку в районе нового моста 3
07:30
"Весна" и "Маймарт" поздравили ветеранов с Днем Победы 0
07:24
Клубная жизнь Барнаула: спецпроект Amic.ru
Рассказываем, как тусили и развлекались в Барнауле
07:22
Великий завоеватель с утерянной могилой: интересные факты о Чингисхане 3
07:15
Убийца № 1: чем опасна гипертония, как ее вылечить и какое давление — норма 1
07:03
Квартиру с теплыми лоджиями продают в элитном районе Барнаула за 11 млн руб 1
06:48
"Для России лучше быть штатом США": ТОП-10 фраз Валерии Новодворской 13
06:32
Важный транспортный узел в центре Барнаула достроят в июне за 53 миллиона 1
06:23
Барнаул стал городом с самой дорогой и недоступной арендой жилья в России 1
06:14
Дождливо, ветрено и холодно: прогноз погоды в Алтайском крае на 17 мая 1
06:01
Другая реальность: Владимир Токмаков о легендарных ночных клубах Барнаула 3
05:04
Траволта покорил соцсети зажигательным танцем в Каннах под песню 50 Cent 2
04:02
Пострадавшая от браконьеров самка леопарда родила котенка в Приморье 0
03:02
Велосипедисты в Бразилии едва не погибли, заехав в "заброшенный" тоннель 2
02:07
"На туалетную бумагу": Пушков прокомментировал взнос Украины в Совет Европы 0
01:03
Зафиксированы первые случаи превышения скорости на Крымском мосту 1
00:09
Twitter собирается скрывать сообщения троллей 0
23:56
В Коми после гибели рабочих в затонувшем вездеходе возбудили дело 0
23:41
Барнаулец пойдет под суд за публикацию интимных снимков экс-сожительницы 0
23:21
В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся за рулем "КамАЗа" 5
22:56
Глава Крыма напомнил Порошенко о недостроенном мосте через Днепр 0
22:22
Тело члена высшего совета "Единой России" Юрия Котлера нашли в Москве 3
22:11
Главред RT отреагировала на призыв журналиста из США взорвать Крымский мост 2
21:56
Жителя Польши признали невиновным в преступлении после 18 лет тюрьмы 1
21:27
Украина намерена выставить РФ счет за убытки от Крымского моста 0
21:08
СМИ: Трамп поедает бургеры особым способом 1
20:55
СМИ: Джигарханяна госпитализировали в тяжелом состоянии 0
20:39
Крымский мост не нанесли на карты Google 2
20:18
СК возбудил дело о незаконном задержании российского журналиста на Украине 2
19:48
Российские корабли с ракетами "Калибр" разместят в Средиземном море 0
19:25
ФСБ задержала террористов, готовивших атаки перед ЧМ-2018 0
19:08
Коротко о главном: судьба "Европы", мир в ЗАГСе и алтайское эхо санкций
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 мая
18:53
Противники мэра ворвались в здание администрации в Ереване 2
18:31
Бийские власти выплатили 19-миллионный долг за ремонт городских дорог 3
18:13
Алтайский госдумец разработал закон о доплате россиянам за диспансеризацию 6
17:49
Технологию ЭКО для коров начали тестировать в Алтайском крае 1
17:32
Старший менеджер банка в Барнауле украла со счета более 100 тысяч рублей 5
17:24
Почти половина медучреждений Алтая перешли на электронные больничные 0
17:13
ФАС отказалась запрещать рекламу казино на YouTube 1
17:09
Житель Барнаула незаконно выселил из дома свою бывшую падчерицу 7
17:01
Уголовное дело возбудили в Горном Алтае после смерти младенца в больнице 1
16:48
"Алтайстрой-Барнаул-2018": чем удивит строительная выставка 1
16:33
Новую турбину получит Южная тепловая станция Рубцовска 2
16:22
Цветение пиона отпразднуют в Алтайском крае 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.