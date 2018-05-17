Фото: avito.ru

Двухкомнатную квартиру площадью 118 квадратных метров продают в элитном районе Барнаула на Змеиногорском тракте за 11 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

В жилье обустроены две теплые лоджии, кухня-столовая, гардероб. Высота потолков составляет три метра.

"Территория комплекса огорожена, круглосуточная охрана, большая детская площадка, зона отдыха — барбекю, фонтан, просторная прогулочная зона, консьерж. Район с высокоразвитой инфраструктурой (магазины, торговые центры, спортивные базы, детские сады и кафе, рестораны др.)", — отмечает автор объявления.

Также продавец указывает, что возможен вариант покупки жилья с машино-местом и кладовой.