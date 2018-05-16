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Россияне смогут пройти диспансеризацию в рабочее время, получив при этом за день осмотра зарплату, которая соответствует среднему заработку сотрудника, пишет "Парламентская газета".

Отмечается, что авторами инициативы стали первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев и член думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко. Всего же документ подписали 20 депутатов, включая председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского.

Госдума собирается рассмотреть законопроект в первом чтении 15 мая. По словам авторов, изменения нужны, чтобы повысить доступность всеобщей диспансеризации населения для работающих граждан.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас работающим россиянам часто бывает затруднительно пройти диспансеризацию, поскольку работодатели "не идут им навстречу и не отпускают их в рабочее время для посещения ЛПУ". Поэтому граждане, которые имеют право на прохождение диспансеризации, зачастую реально в ней не участвуют.

В случае принятия закона россияне не будут терять заработок во время прохождения обследования. Гражданину будет положен один день каждые три года с сохранением места работы и среднего заработка. По мнению законодателей, в таком случае удастся охватить диспансеризацией большее количество людей, а также вовремя выявлять хронические неинфекционные заболевания, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности россиян.