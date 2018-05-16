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Бийская прокуратура заставила городские власти выплатить 19,2 миллиона рублей долга по исполненным контрактам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Отмечается, что в прошлом году управление ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства администрации Бийска заключило контракты на сумму свыше 19,2 миллиона рублей. Договорные обязательства предусматривали ремонт и содержание местных дорог.
Всего власти заключили договоры с двумя представителями бизнеса, которые в оговоренный срок исполнили обязательства и выполнили работы. Однако деньги за работу им так и не были перечислены до марта текущего года, как того требовал договор.
Прокурор в целях устранения нарушений внес представление главе администрации Бийска. Оно было рассмотрено и удовлетворено. Сейчас многомиллионная задолженность по контрактам погашена.
Комментарии
кирдык подкрадывается, по гос.контрактам администрация расчитывается только через суд, скоро начнутся задержки по зар.плате а дальше по на катаному пути СССР...
Нарушение было выполнено по требованию прокурора
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