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Участники протеста против вырубки деревьев в ереванских парках ворвались в здание администрации и попытались пробиться к рабочему кабинету мэра Тарона Маргаряна. Демонстранты требуют его немедленной отставки, пишет "Коммерсант", ссылаясь на NewsArmenia.

Сообщается, что заммэра Давид Оганян предложил протестующим начать диалог, но те согласны говорить лишь с главой города.

Издание пишет, что протесты начались в связи с сообщениями о вырубке деревьев в парке 2800-летия Еревана. По словам местных властей, в парке убирали лишь сухостой. Местные СМИ пишут, что горожане взяли спиленные пни и пошли к администрации Еревана.

Маргарян представляет Республиканскую партию Армении — до недавнего времени политическая организация составляла основу правящей коалиции в Армении. После многочисленных протестов по стране ее лидер Серж Саргсян покинул пост премьера, новым главой правительства стал оппозиционный депутат Никол Пашинян.