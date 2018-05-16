Фото: c-inform.info

Несколько десятков байкеров, которые приняли участие в мотопробеге по Крымскому мосту, остановились на арочном пролете для того, чтобы сделать селфи. Таким образом, они нарушили пункт 12.4 ПДД, запрещающий остановку на мосту в случае, если для движения в одном направлении имеется менее трех полос, пишет РБК, ссылаясь на "Крыминформ".

В опубликованном очевидцами ролике видно, что несколько байкеров поставили мотоциклы на правой полосе, из-за чего двигавшиеся по мосту машинам пришлось их объезжать.

Изначально глава байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов говорил о том, что в ходе мотопробега по Крымскому мосту его участники собирались остановиться и устроить флешмоб, но позднее пришлось отказаться от затеи. "Есть правила безопасности, которые никто нарушать не будет", — заявлял он.

После селфи-сессии байкеров Залдастанов заявил, что лично дал слово властям, что две колонны проедут по мосту без остановок. "Две колонны из тысячи мотоциклистов поехали навстречу друг другу по мосту, проехали мимо и добрались до берегов", — заявил он, отметив, что за остановившимся мотоциклистами "уследить не могли".

Напомним, торжественное открытие Крымского моста состоялось накануне. Утром в среду, 16 мая, мост открыли для лекговушек и общественного транспорта. За первый час мост в обе стороны пересекли свыше 1,1 тысячи машин.