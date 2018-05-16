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Федеральная служба безопасности России задержала в Москве и Петербурге подозреваемых в терроризме, готовивших атаки в преддверии ЧМ по футболу. Целью боевиков был срыв приезда фанатов в РФ, пишет Life со ссылкой на "КП".

В ФСБ уточнили, что террористы собирались совершить серию "резонансных диверсионно-террористических акций" с применением автоматического оружия и самодельных бомб.

Обыски были проведены в квартирах у десяти подозреваемых. У них изъяли четыре СВУ, начинённых поражающими элементами, детонаторы, автоматы, пистолеты-пулемёты и гранаты.

Атаки террористы собирались проводить в местах массового скопления людей.