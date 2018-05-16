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Корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море. Такое заявление сделал Владимир Путин на военном совещании в Сочи. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства связал данные меры с "сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии".

При этом президент отметил слаженные действия ВМФ в Сирии. Он подчеркнул, что удары крылатыми ракетами и эффективная работа палубной авиации "нанесли террористам серьезный ущерб", уничтожив важные объекты их инфраструктуры.

По словам президента, практика дальних морских походов, учений и тренировок должна продолжиться. Он добавил, что в 2018 году запланировано 102 похода кораблей и субмарин.