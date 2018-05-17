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Великий завоеватель с утерянной могилой: интересные факты о Чингисхане

, ИА "Амител"
По одной из версий, великий создатель огромной империи родился 863 года назад - 17 мая 1155 года

Иллюстрация: tonkosti.ru

Днем рождения великого завоевателя, основателя громадной империи – Чингисхана – значится в календаре истории, по одной из версий, 17 мая. Если отталкиваться от того, что Чингисхан действительно родился 17 мая 1155 года, то сегодня ему бы исполнилось 863 года.

Да, всем известно, что именно благодаря его таланту военачальника и администратора была создана великая Монгольская империя. Но многие стороны этой исторической личности до сих пор не раскрыты, а о многих историки лишь спорят, и истинность их слов уже, пожалуй, никогда и ничто не сможет доказать наверняка.

Портал Amic.ru предлагает подборку фактов и полумифических подробностей о личности Чингисхана:

  • Чингисхан – это титул, означающий великий хан. Настоящее же имя основателя Монгольской империи звучит как Тэмуджин, Темучин или Темучжин;
  • Согласно очень распространенной легенде, новорожденный Тэмуджин сжимал в ладони сгусток крови, что предвещало ему славное будущее властелина мира;
  • Старшей женой Чингисхана была Бортэ. По имеющимся данным, она была на год старше Тэмуджина, а  сватовство произошло, когда великому монголу было девять лет;
  • В 11 лет Тэмуджин подружился со своим ровесником знатного происхождения из племени джадаран (джаджират) — Джамухой. Молодые люди стали побратимами, вместе участвовали в набегах, но по иронии судьбы пути их разошлись и они неоднократно возглавляли воинов противостоящих орд. После окончательной победы над своим побратимом Тэмуджин предложил Джамухе прощение и возобновление дружбы, но последний  лишь попросил достойной смерти — без кровопролития. В итоге воины Тэмуджина сломали Джамухе хребет;
  • Наращивая свой авторитет в Монголии, Тэмуджин вел сражения таким образом, чтобы его противник понес минимальные потери, а пленники впоследствии присоединились к нему;
  • Великим ханом Тэмуджин был провозглашен весной 1206 года на курултае;
  • Вместе с этим была провозглашена Великая Яса Чингисхана – свод законов для монгольского народа, который из разрозненных и враждующих племен объединился в единое государство. В Ясе главное место занимали статьи о взаимопомощи в походе и запрещении обмана доверившегося. Нарушившего эти установления казнили, а врага монголов, оставшегося верным своему правителю, щадили и принимали в своё войско;
  • Все население Чингисхан поделил на десятки, сотни, тысячи и тумены (десять тысяч), перемешав тем самым племена и роды и назначив командирами над ними специально подобранных людей;
  • Монгольская империя, созданная Чингисханом, стала крупнейшим объединенным государством в истории. Она простиралась на территории от Тихого океана до Восточной Европы, включая в себя Китай и Корею;
  • Точное место, где захоронен Чингисхан, до сих пор не установлено.
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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.05.2018 08:06
Filin

Только Ясу никто не читал, аднака

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17.05.2018 08:20
- гость -

Был я в этом музее (на фото), на крыше которого стоит эта статуя с обзорной площадкой - самая большая конная статуя в мире

0  0
17.05.2018 08:35
- гость -

Видимо речь о Великой Тартарии, в которую входил Катай, а не Чина.

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