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Днем рождения великого завоевателя, основателя громадной империи – Чингисхана – значится в календаре истории, по одной из версий, 17 мая. Если отталкиваться от того, что Чингисхан действительно родился 17 мая 1155 года, то сегодня ему бы исполнилось 863 года.

Да, всем известно, что именно благодаря его таланту военачальника и администратора была создана великая Монгольская империя. Но многие стороны этой исторической личности до сих пор не раскрыты, а о многих историки лишь спорят, и истинность их слов уже, пожалуй, никогда и ничто не сможет доказать наверняка.

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