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Сотрудники СКР возбудили уголовное дело о незаконном привлечении главы портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского к уголовной ответственности на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя ведомства Светлану Петренко.

Она уточнила, что дело возбуждено по факту "воспрепятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности". Слова Петренко приводятся также на сайте СКР.

Агентство отмечает, что о задержании Вышинского стало известно накануне, 15 мая. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также госизмене.

Адвокат журналиста рассказал, что власти начали этапирование Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. В Херсоне находится офис украинской прокуратуры "автономной республики Крым", которая ведет дело журналиста.