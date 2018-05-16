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Крымский мост не нанесли на карты Google

, ИА "Амител"
На "Яндекс.Картах" он уже появился

Фото: kremlin.ru

Крымского моста, официальное открытие которого прошло во вторник, 15 мая, до сих пор нет на Google Maps. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пользователей соцсетей.

Один из них подчеркнул, что на "Яндекс.Картах" мост уже появился. Ряд пользователей пожаловался, что сервис "Карты Google" не прокладывает маршрут через Крымский мост.

Напомним, мост через Керченский пролив открыли 15 мая. Движение машин и общественного транспорта началось с утра среды, 16 мая. Для грузовиков мост станет доступен осенью 2018 года, для поездов — в 2019-м.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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